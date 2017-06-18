Полиция не получала сообщений об угрозах свидетелям ДТП в Балашихе

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Подмосковная полиция не получала заявлений или сообщений об угрозах в адрес свидетелей ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

Согласно данным полиции, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя автомобилем, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения о "сильном опьянении" ребенка было возбуждено уголовное дело о халатности.

В воскресенье подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова по итогам встречи с родителями и близкими погибшего мальчика заявила, что, как говорят свидетели ДТП, в их адрес были "определённого рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило".

"Заявлений и сообщений об угрозах в адрес свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 23 апреля, в результате которого погиб шестилетний мальчик, в МУ МВД России "Балашихинское" не поступало", — сказала агентству Петрова.

По её словам, в случае поступления таких данных полиция рассмотрит их в установленном порядке и в соответствии с законом.