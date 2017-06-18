Предполагаемого виновника ДТП с двумя автобусами под Ростовом арестовали

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Арестован водитель автобуса, по вине которого, предположительно, произошла авария в Ростовской области и погибли четыре человека, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
"Водителю, виновному в ДТП с участием двух автобусов, в котором погибли четыре человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Волк, чьи слова приводятся на сайте МВД.