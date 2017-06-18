Предполагаемого виновника ДТП с двумя автобусами под Ростовом арестовали

ДТП с участием двух автобусов в Ростовской области

ДТП с участием двух автобусов в Ростовской области

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Арестован водитель автобуса, по вине которого, предположительно, произошла авария в Ростовской области и погибли четыре человека, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали в ведомстве, ДТП с участием двух автобусов произошло днем 16 июня на шестом километре автодороги "Матвеев Курган – село Авило-Успенское". По предварительным данным, 56-летний водитель автобуса ПАЗ не предоставил преимущество в движении и столкнулся с другим автобусом. В результате четыре человека погибли, 30 получили травмы, из них 17 госпитализированы.

Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Водителю, виновному в ДТП с участием двух автобусов, в котором погибли четыре человека, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Волк, чьи слова приводятся на сайте МВД.