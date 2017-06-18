Мужчина залез на небоскреб "Москва-сити" без страховки

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который залез на один из небоскребов делового центра "Москва-сити" в российской столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором человек без дополнительной страховки забирается вверх по стене башни "Евразия".

"Сегодня днем от руководителя службы охраны высотного здания на Пресненской набережной в полицию поступило сообщение о молодом человеке, который в нарушение режима охраняемого объекта поднялся на указанное здание. Сотрудники полиции доставили нарушителя в территориальный ОМВД", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "нарушение пропускного режима охраняемого объекта". Максимальная санкция – штраф в 5 тысяч рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения.