МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова заявила, что свидетели ДТП с мальчиком, погибшим в Балашихе, говорят об оказываемом на них давлении и угрозах.

Согласно данным ГУМВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя автомобилем, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". По факту экспертного заключения о "сильном опьянении" ребенка возбуждено уголовное дело о халатности.

"Виновная сторона вела себя достаточно, с их слов (семьи), неординарно. Попытки извинения выражались в том, что им был сделан почтовый перевод. Интерпретировать это можно по-разному, особенно с человеческой точки зрения. Те свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что тоже были в их адрес определённого рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило", — сказала Семенова журналистам по итогам встречи с родителями и близкими погибшего мальчика.

Она пообещала держать на контроле ситуацию с расследованием гибели мальчика.

"Мы хотим ознакомиться с материалами дела и последовательностью всех процедур, правильностью их исполнения, чтобы составить своё экспертное мнение как с юридической, так и с моральной точки зрения для того, чтобы понять, всё ли грамотно было сделано в этом процессе", — заявила омбудсмен.