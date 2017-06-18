Авиация ВВО тушит крупный лесной пожар в Бурятии

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Авиация Восточного военного округа (ВВО) задействована в тушении крупного лесного пожара в Бурятии, на очаги возгорания сброшено 17,5 тонны воды, сообщила пресс-служба ВВО.

К ликвидации пожара на площади в 130 гектаров от ВВО привлечено более 170 человек и порядка 50 единиц техники, в том числе самолет Ил-76 Минобороны и два вертолета Ми-8 армейской авиации округа.

"Для оценки площади возгорания проведена воздушная разведка очагов возгорания вертолетом Ми-8 с аэродрома "Черемушки" (Забайкальский край). В ходе локализации лесного пожара экипажем вертолета Ми-8 с водосливным устройством ВСУ-5А на очаги огня совершено семь сбросов воды. Всего сброшено 17,5 тонны", — говорится в сообщении.

В тушении также задействован сводный отряд от общевойскового объединения ВВО. Военнослужащими окопано и пролито водой 1500 квадратных метров лесной территории. Лесной пожар локализован. Отмечается, что угрозы объектам инфраструктуры Минобороны и населенным пунктам нет.

На территории Бурятии действует режим ЧС из-за сложной лесопожарной обстановки. Доступ в леса запрещен.