Число пострадавших в ДТП с тремя автомобилями в Москве увеличилось до шести

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновения трех легковых автомобилей в центре Москвы увеличилось до шести человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили РИА Новости, что три автомобиля столкнулись на улице Новослободская в центре Москвы, в результате ДТП пострадали четыре человека. По данным пресс-службы ГУМВД по Москве, в ДТП пострадали три сотрудника полиции.

"По уточненным данным, при столкновении трех автомашин на улице Новослободская пострадали шесть человек, в том числе три сотрудника МВД", — сказал собеседник агентства.

На Новослободской улице в ДТП с участием патрульной машины пострадали четыре человека https://t.co/UE7zrLSIRa pic.twitter.com/3SbIROUcC6 — Вечерняя Москва (@onlinevmru) 18 июня 2017 г.

По его словам, четверо пострадавшие госпитализированы в больницу им. Боткина в состоянии средней тяжести. Еще два человека получили медицинскую помощь амбулаторно. Обстоятельства ДТП уточняются.