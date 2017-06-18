СК выясняет, почему детей в Ростовской области перевозил пьяный водитель

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку в Ростовской области, где водитель автобуса в состоянии алкогольного опьянения вез 15 детей, сообщает СУСК по области.

Ранее инспекторы ДПС задержали в Ростовской области водителя автобуса, перевозившего в состоянии алкогольного опьянения 15 детей.

"Волгодонским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о перевозке 15 детей водителем автобуса марки "ПАЗ", находящимся в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водителя автобуса остановили сотрудники ГИБДД в станице Красноярской Цимлянского района. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи намерены установить обстоятельства данного инцидента и дать оценку действиям должностных лиц, которые отвечают за безопасность перевозки детей.