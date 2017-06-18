В ДТП в центре Москвы пострадали три сотрудника полиции

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Три сотрудника полиции пострадали в ДТП на Новослободской улице в центре Москвы, где столкнулись три автомобиля, один из которых был полицейским, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт ДТП по тому же адресу с четырьмя пострадавшим и тремя участвующими машинами.

"Мы подтверждаем факт участия в ДТП служебной полицейской машины и трех пострадавших полицейских в результате инцидента", — сказал дежурный офицер.

По его словам, ещё один пострадавший — пассажир автомобиля Mercedes, который врезался в полицейскую машину. Причину аварии в полиции не пояснили, отметив, что информация все ещё выясняется.