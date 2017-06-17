Под Ростовом задержали пьяного водителя автобуса, перевозившего 15 детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Инспекторы ДПС задержали в Ростовской области водителя автобуса, перевозившего в состоянии алкогольного опьянения 15 детей, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по региону.

"В Цимлянском районе Ростовской области инспекторы ДПС задержали водителя, управлявшего автобусом в состоянии алкогольного опьянения. В салоне автомобиля находились дети. Полицейскими в отношении водителя проводится проверка", — пояснили в ведомстве.

Как рассказал собеседник агентства, в ходе несения службы в станице Красноярской Цимлянского района внимание инспекторов ДПС привлек автобус марки "ПАЗ" с опознавательным знаком "Перевозка детей". Подозрение вызвала траектория движения автобуса.

"Сотрудники полиции остановили автобус, в салоне которого находилось 15 несовершеннолетних. Ребята ехали в хутор Паршиков из бассейна в городе Цимлянске. Медицинское освидетельствование 66-летнего водителя на состояние алкогольного опьянения показало 0,248 промилле", — уточнили в полиции.

В настоящее время водитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП. Сотрудники полиции выясняют, как водитель в состоянии алкогольного опьянения с 15 детьми был отправлен в рейс без прохождения обязательного медосмотра.