В Москве скончался еще один пострадавший при майском урагане

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Еще один пострадавший при урагане, прошедшем в Москве в конце мая, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в департаменте здравоохранения столицы.

"Да, один человек скончался. Всего в больницах остается восемь человек, один из них в крайне тяжелом состоянии", — сказали в горздраве.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган. СК РФ сообщал о гибели 10 человек в столице и пяти — в Подмосковье, пострадали около 200 человек. Согласно данным областного Минздрава, в Подмосковье погибли шесть человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.