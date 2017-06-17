В Москве угонщик ранил ножом полицейского

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сотрудник полиции получил ножевые ранения при задержании мужчины, который пытался вскрыть автомобиль в Москве; злоумышленник задержан, полицейский госпитализирован, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Старший сержант полиции принял меры к задержанию злоумышленника, но тот оказал активное физическое сопротивление и причинил полицейскому ножевые ранения, после чего скрылся. Сотрудник полиции госпитализирован в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, им оказался безработный мужчина 1979 года рождения.