В Москве угонщик ранил ножом полицейского

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сотрудник полиции получил ножевые ранения при задержании мужчины, который пытался вскрыть автомобиль в Москве; злоумышленник задержан, полицейский госпитализирован, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 16 мая около полуночи на улице Маршала Голованова. Полицейский водитель ОР ППСП ОМВД России по району Южное Бутово заметил неизвестного, который разбил стекло у автомобиля Volvo и пытался его вскрыть. Уточняется, что полицейский был не на службе.

"Старший сержант полиции принял меры к задержанию злоумышленника, но тот оказал активное физическое сопротивление и причинил полицейскому ножевые ранения, после чего скрылся. Сотрудник полиции госпитализирован в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска, им оказался безработный мужчина 1979 года рождения.