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Происшествия

Следователи возбудили два новых дела в отношении главы Чебоксар

22:2816.06.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн – РИА Новости. Следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями главы Чебоксар Ирины Клементьевой, сообщает в пятницу СУСК по Чувашии.

Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Главу Чебоксар подозревают в злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет России 18 мая сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей о злоупотреблении должностными полномочиями. Региональное отделение "Единой России" приостановило ее членство в партии "до установления результатов рассмотрения уголовного дела".

Московский районный суд Чебоксар в пятницу избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Клементьевой запрещено выходить из помещения по месту установленного проживания без разрешения органа предварительного следствия, за исключением времени ежедневных прогулок в районе дома в период с 13 до 14 часов, а также общаться со всеми участниками уголовного судопроизводства, за исключением своих защитников.

"В настоящее время по материалам, предоставленным УФСБ по Чувашской Республике, в отношении нее возбуждено два новых уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата) и частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ей официально предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений", — говорится в сообщении.

По версии следствия, Клементьева знала, что право собственности возглавляемого ей ОАО "Страховая компания "Чувашия-Мед" на здание водолечебницы, возведенное без необходимых разрешений на земельном участке по улице Волкова в Чебоксарах и фактически приобретенное в собственность этой страховой компанией, не зарегистрировано в установленном законом порядке. В 2013 году она путем раздела указанного земельного участка незаконно сформировала и поставила на кадастровый учет новый земельный участок площадью 1 777 квадратных метров без учета фактического наличия на нём здания водолечебницы.

Глава города Чебоксары Ирина Клементьева. Архивное фото
© Фото : официальный сайт Ирины Клементьевой
СК не считает нужным задерживать главу Чебоксар по двум уголовным делам

Затем, по данным следствия, она заключила от имени возглавляемой организации с подставным лицом, которое действовало в интересах ее супруга, договор продажи этого "нового" земельного участка, предоставив в регистрационную службу ложные сведения об отсутствии на нем каких-либо сооружений и строений. Следствие полагает, что подозреваемая "тем самым фактически произвела безвозмездное отчуждение вышеуказанного объекта строительства, находящегося на данном земельном участке, в пользу своего супруга, причинив возглавляемой компании материальный ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей".

Кроме того, в декабре 2013 года Клементьева без одобрения собрания акционеров заключила от имени страховой компании с фирмой, единственным учредителем и генеральным директором которой является её супруг, договор, в соответствии с которым страховая компания профинансировала этой организации приобретение медицинского аппарата за сумму свыше 1 миллиона рублей, добавляет СК.

"В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство. Следователями проведено 15 обысков, а также ряд выемок в страховой компании и других учреждениях, в ходе которых изъяты интересующие следствие документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности страховой компании и другой фирмы, фигурирующей в материалах уголовного дела. Назначены судебные почерковедческая экспертиза и криминалистическая. Также решается вопрос о назначении судебной оценочной экспертизы", — отмечается в сообщении.

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