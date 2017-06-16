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Происшествия

СК допросил онкобольную, пожаловавшуюся Путину на нехватку врачей

22:1016.06.2017
(обновлено: 22:11 16.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ. Архивное фотоЗдание Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Следователи Мурманской области допросили больную раком Дарью Старикову, которая ранее обратилась к президенту Владимиру Путину во время "прямой линии" с жалобами на проблемы со здравоохранением в Апатитах.

Капельница. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Девушка признана потерпевшей в рамках уголовного дела о халатности. Следственный комитет изъял всю медицинскую документацию из медучреждений, где Старикова наблюдалась и проходила лечение с момента ее рождения.

"Создана следственная группа, допрашиваются лица из числа медперсонала, которые принимали участие в наблюдении и лечении Дарьи. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, в том числе за пределами Мурманской области", — рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Наталья Тростина.

Она добавила, что расследование дела Стариковой находится на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления.

Девушка попала в реанимацию

Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 16 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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После "прямой линии" Старикову госпитализировали в Кировско-Апатитскую центральную районную больницу.

"Даша поступила по экстренным показаниям к нам в больницу, помещена в реанимацию, стабилизирована и сегодня машиной санавиации отправлена в областную больницу Мурманска", — сказал главный врач медучрежения Юрий Ширяев.

История одной врачебной ошибки

В ходе "прямой линии" 24-летняя Старикова, у которой диагностирован рак четвертой стадии, рассказала президенту, что Апатитах нет больницы — старую закрыли, а новую так и не достроили. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Киров. Кроме того, девушка поделилась своей историей: сначала ей поставили неправильный диагноз — межпозвоночный остеохондроз. Онкобольной долгое время лечили спину — в результате время было упущено.

Глава государства признался, что то же самое когда-то произошло с его отцом.

"Я, как правило, не распространяюсь о своих делах и своей личной жизни, но, глядя на тебя, не могу не сказать: то же самое произошло и с моим папой. Его полечили от болей в спине, сделали массажи, прогревания и так далее. Мне мама сказала, что у меня отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу", — рассказал президент.

Он попросил девушку не терять надежду и пообещал оказать ей помощь.

Незамедлительная реакция

После обращения на "прямую линию" губернатор Мурманской области Марина Ковтун написала в своем аккаунте в Twitter о том, что в пятницу отправится в Апатиты.

"Проблему Даши и организацию здравоохранения в городе обсудим на месте", — говорится в сообщении.

СК сразу начал доследственную проверку по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Готовность оказать девушке помощь в лечении выразило градообразующее предприятие города Апатиты "Фосагро".

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин по поручению губернатора региона останется в Апатитах и примет всех желающих.

"Покуда поток жалоб не иссякнет, по каждому конкретному случаю мне не будет дан ответ… Пусть он выполнит свою работу, потом сделаем выводы и примем меры", — сообщила Ковтун.

Сама Ковтун, в свою очередь, встретилась с тетей Дарьи Любовью Тулуповой, которая помогает девушке воспитывать шестилетнюю дочь. Она рассказала, что в настоящее время идет подготовка документов для отправки Стариковой в одну из лучших клиник страны. Губернатор также пообещала оказать семье онкобольной всю необходимую поддержку.

Власти знали о проблеме

Прямая линия с президентом РФ В. Путиным. Архив
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Итоги "прямых линий" Владимира Путина
По словам Ковтун, власти были осведомлены о нехватке врачей в Апатитах. Однако, как пояснила губернатор, когда медучреждения здравоохранения получают "подушевое" финансирование, сложно обеспечить высокие зарплаты узким специалистам.

Главврач Кировско-Апатитской больницы, в свою очередь, заявил, что острой потребности в медиках узких специальностей на сегодняшний день не отмечается.

"Укомплектованность врачами составляет 64%, медсестрами — 96%", — сообщил он.

Ширяев также рассказал, почему в Апатитах нет клиники. По его словам, из-за сокращения численности населения было принято решение о слиянии двух больниц. Само же восьмиэтажное здание госпиталя в Апатитах начали возводить в 1989 году, но построили лишь наполовину.
Главврач при этом подчеркнул, что за последние три года в Кировско-Апатитской больнице значительно снизилась летальность.

Воздержаться от преждевременных обвинений

Укол. Архивное фото
© Fotolia / Konstantin Yuganov
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Не стоит раньше времени обвинять в халатности медиков, не диагностировавших вовремя онкологическое заболевание у девушки из Мурманской области, заявил замдиректора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра имени Блохина Владимир Поляков.

По его словам, болезнь могла протекать скрыто, поэтому нужно внимательно изучить историю болезни девушки.

"Надо знать, какие обследования были сделаны, какие сроки, как это долго продолжалось. Если все это было быстро, это одно дело. Если люди несколько месяцев тянули с этой диагностикой, тоже надо понять, почему это происходило, факторов может быть масса, необязательно, что это невнимание врачей, просто скрытое течение заболевания, бессимптомное до какого-то периода", — сказал Поляков.

Он добавил, что нужно провести врачебную экспертизу. "До этого ни ругать, ни оправдывать нельзя", — заявил специалист.

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