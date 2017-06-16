В Москве таксист обманул чилийского журналиста на 50 тысяч рублей

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Полиция задержала таксиста, который, предположительно, обманул чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда на 50 тысяч рублей, взяв эти деньги в качестве платы за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сотрудники Московского уголовного розыска, УВД ЦАО и оперативники ОМВД России по Пресненскому району 16 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

По данным полиции, эту сумму частный извозчик получил с чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы "Краун Плаза".

"Гражданин Чили обратился в полицию после того, как понял, что был обманут подвозившим его водителем "Мерседеса". Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле "Мерседес", — добавили в пресс-службе.

По словам представителя пресс-службы, сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где даёт показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество при получении выплат).