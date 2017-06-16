Под Пензой пассажирский поезд столкнулся с трактором, есть погибший

САРАТОВ, 16 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирский поезд и трактор столкнулись в пятницу на железнодорожном переезде в Пензенской области, в результате погиб водитель трактора, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на 106 километре железнодорожного перегона "Проказна" – "Разъезд 109 км" в Бессоновском районе Пензенской области в 14.25 мск.

"Произошло столкновение трактора "МТЗ-82" под управлением 42-летнего мужчины и пассажирского поезда №311 "Новороссийск – Воркута". В результате происшествия водитель трактора от полученных травм скончался на месте", — говорится в сообщении.

По данному факту ГИБДД проводит проверку.

Как уточняет пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД), пассажирский поезд столкнулся с трактором, который выехал на железнодорожные пути, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

"Схода подвижного состава нет. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не пострадали. В связи с ДТП был задержан пассажирский поезд №311 "Воркута – Новороссийск". Куйбышевская железная дорога принимает все необходимые меры для введения поезда в график и прибытия на конечную станцию по расписанию", — отмечается в сообщении.