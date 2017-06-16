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Происшествия

"Беспредел и абсурд": Мизулина возмущена делом о ДТП с "пьяным мальчиком"

Сюжет:
Гибель мальчика в ДТП в Балашихе (15)
19:3816.06.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в Москве. Архивное фотоСотрудник правоохранительных органов в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Сообщения о значительном уровне алкоголя в крови шестилетнего ребенка, погибшего под колесами автомобиля в подмосковной Балашихе почти два месяца назад, вызвали большой общественный резонанс. Следственный комитет и прокуратура намерены перепроверить все факты, в отношении экспертов уже возбудили уголовное дело о халатности. Эту историю взяли на контроль детский омбудсмен, Общественная палата и сенатор Елена Мизулина, которая назвала случившееся "беспределом и абсурдом".

Беспроводной алкотестер. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Эсеры готовят проект об уголовном наказании за фальшивые судмедэкспертизы
ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная жительница на автомобиле Hyundai Solaris нарушила правила движения и сбила шестилетнего мальчика. При этом, как сообщали СМИ, машина протащила его не менее десяти метров. От полученных травм ребенок скончался на месте. 

Позже против женщины возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", она находится под подпиской о невыезде.

Однако сразу после происшествия женщина заявила, что мальчик был пьян. На днях появилось экспертное заключение, гласившее, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". То есть, если верить экспертизе, в крови ребенка на момент смерти было 2,7 промилле алкоголя, что для взрослого человека равно целой бутылке водки. Для ребенка же 3-4 промилле — это смертельная доза.

Семья мальчика потребовала провести повторную экспертизу. Кроме того, по их словам, само дело не возбуждали около месяца, часть доказательств уничтожили, а на свидетелей оказывали давление.

Экспертов перепроверят

Заключение выдало бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области (ГБУЗ МО "Бюро СМЭ"). Там комментировать ситуацию не стали, ссылаясь на тайну следствия.

В подмосковном главке МВД заявили, что проведут эксгумацию тела ребенка и перепроверят выводы экспертов.

"Назначены дополнительные судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы для сравнения образцов биологического материала, переданных ранее на исследования в отделение ГБУЗ "Бюро СМЭ" города Железнодорожный, с биологическим материалом, изъятым с днища кузова автомобиля и чехла заднего сидения", — говорится в сообщении ГУ МВД.

Кроме того, руководство главка назначило служебную проверку в отношении следователя муниципального управления "Балашихинское", в ходе которой будут "тщательно, объективно и всесторонне изучены материалы уголовного дела".

Автомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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По делу о ДТП в Балашихе с "пьяным ребенком" назначили новые экспертизы
Многие СМИ опубликовали сообщения, в которых говорилось о недостоверности выводов экспертов и о том, что сотрудники полиции якобы участвовали в фальсификации результатов экспертизы. 

В МВД прокомментировали эти сообщения, назвав их некорректными и голословными. "Вызывает недоумение, что такие заявления делают люди, пользующиеся авторитетом в обществе", заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Она обратила внимание, что бюро судебно-медицинской экспертизы не входят в структуру министерства, а в компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел входит лишь вынесение постановлений о назначении судебно-медицинских экспертиз.

Дело о халатности

В Следственном комитете также заявили о намерении забрать у полиции расследование дела о ДТП и перепроверить все факты.

Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДТП в Балашихе: в Подмосковье расследуют дело о "пьяном мальчике"
Кроме того, следователи возбудили уголовное дело о халатности. Они уже допрашивают экспертов, проводивших экспертизу, а также проверят действия полицейских на месте аварии.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, руководство подмосковного главка СК встретилось с родителями мальчика, чтобы выяснить все их доводы.

Этой историей занялась и подмосковная прокуратура, которая внесла начальнику подмосковного ГУ МВД представление о передаче дела о ДТП из следственного управления "Балашихинское" в специализированный отдел по расследованию дорожно-транспортных происшествий регионального главка.

Прокурор Московской области Алексей Захаров взял расследование под личный контроль.

"Вопиющая и безобразная история"

Полицейские. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Эксперты поддержали идею проверки крови на алкоголь у водителей
На сообщения о "пьяном мальчике" обратили внимание в Общественной палате, ситуацию взяли на контроль детский омбудсмен Анна Кузнецова и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Кузнецова направила запросы в МВД, Следственный комитет и прокуратуру. При этом она отметила, что дело требует тщательной проверки "с привлечением всех сторон — участников, свидетелей, полиции, родителей".

"В эту чудовищную версию про алкоголь в крови шестилетнего мальчика трудно поверить. Но даже если факт подтвердится, то это должно стать серьезным поводом для дополнительного разбирательства, но отнюдь не смягчающим вину обстоятельством. Ответственность за это преступление не должна быть смягчена ничем", — заявила РИА Новости детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова.

Она подчеркнула, что смерть ребенка — это трагедия. "Мы сейчас проясняем ситуацию, делаем запросы. Был ли действительно в крови мальчика алкоголь, и если был, то по какой причине, выяснит следствие", — сказала Мишонова.

Общественная палата со своей стороны также проконтролирует расследование, сообщила РИА Новости председатель комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Диана Гурцкая.

"Вопиющая и безобразная история. Если сообщения в СМИ подтвердятся и действительно малыша признали пьяным и виновным в ДТП, то мы добьемся, чтобы все, кто был причастен к этой ситуации, понесли ответственность", — сказала она.

Следить за ходом дела будет и первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.

"Все, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?" — заявила она.

Намерение Следственного комитета забрать расследование у полиции она считает правильным. "Это правильное решение. Если выяснится, что сотрудники полиции совершили подлог, то это — очень серьезное уголовное преступление, связанное с фальсификацией материалов уголовного дела", — заключила сенатор.

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