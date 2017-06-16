На Кубани школьница родила от 64-летнего пенсионера

КРАСНОДАР, 16 июн — РИА Новости, Светлана Берило. На Кубани возбуждено уголовное дело после того, как стало известно, что 15-летняя школьница из станицы Кущевской родила от 64-летнего пенсионера, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.

"Возбуждено уголовное дело по статье 134 (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Ход и результаты расследования поставлены на контроль прокуратуры. Кроме того, будет дана оценка работе органов системы профилактики по предупреждению безнадзорности", — сказал представитель ведомства.

В прокуратуре уточнили, что девочка родила здорового ребенка.

Сейчас в Кущевском районе Краснодарского края проводится проверка.

По предварительным данным, школьница из неполной и неблагополучной семьи.