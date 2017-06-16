В Балашихе маршрутка врезалась в столб

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Трое, в том числе пятилетний мальчик пострадали в результате столкновения маршрутки со мачтой городского освещения в подмосковной Балашихе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"В Балашихе, на улице Советская, около дома 23 маршрутка врезалась в столб. По предварительным данным, трое пострадали, среди них пятилетний мальчик", — сказал дежурный офицер.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства инцидента.