Все пострадавшие в ДТП в Калмыкии являются гражданами Азербайджана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июн — РИА Новости, Иван Капустин. Все пострадавшие при ДТП с микроавтобусом в Калмыкии являются гражданами Азербайджана, сообщили РИА Новости в Южном региональном центре МЧС.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что на автодороге "Комсомольский — Артезиан" опрокинулся микроавтобус, следовавший из Нижнего Новгорода в Баку; госпитализированы 10 пострадавших, в том числе семь детей. Сообщалось, что в автобусе находились более 10 граждан Азербайджана.

"В результате опрокидывания микроавтобуса 11 человек, в том числе семь детей, пострадали, они все доставлены в ЦРБ поселка Комсомольский. Всего в микроавтобусе было 17 человек, из них девять детей — все граждане Азербайджана. Они следовали из Нижнего Новгорода в Баку", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что на месте ДТП возгорания не было, движение не перекрывалось. Как пояснил представитель МВД по республике, пострадавших в тяжелом состоянии нет.