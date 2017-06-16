Главе подмосковного ГУМВД внесено представление после дела о ДТП в Балашихе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Прокуратура внесла начальнику подмосковного ГУ МВД РФ представление, поставив вопрос о передаче дела о ДТП в Балашихе, где погиб якобы "пьяный" шестилетний мальчик, в специализированный отдел, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Согласно данным ГУМВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя иномаркой, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения".

В четверг стало известно, что тело мальчика эксгумируют для перепроверки данных экспертизы. Семья погибшего требовала провести повторную экспертизу, утверждается, что на свидетелей оказывалось давление, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена.

"По результатам изучения уголовного дела прокуратура внесла начальнику ГУ МВД России по Московской области представление, в котором поставила вопрос об изъятии его из производства СУ МВД России "Балашихинское" и передаче в специализированное подразделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий регионального управления Министерства внутренних дел", — сказал Куренной.

Ход дальнейшего расследования данного дела под личный контроль взял прокурор Московской области Алексей Захаров.