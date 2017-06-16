МВД отвергло причастность к подделке анализов по делу о "пьяном мальчике"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. МВД РФ отрицает, что связано с предполагаемой фальсификацией анализов крови сбитого в подмосковной Балашихе "пьяного 6-летнего мальчика", заявила в пятницу официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В конце апреля в Балашихе женщина за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Если верить результатам судебно-медицинской экспертизы, в момент ЧП ребенок был сильно пьян. Когда эта информация стала достоянием общественности, решено было эксгумировать тело ребенка для перепроверки данных экспертизы.

Волк назвала некорректными появившиеся в СМИ заявления, "в которых содержатся голословные обвинения в адрес сотрудников полиции в фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы".

"Вызывает недоумение, что такие заявления делают люди, пользующиеся авторитетом в обществе. Подобные непродуманные высказывания вводят в заблуждение широкую аудиторию и формируют у граждан искаженное представление об обстоятельствах данного уголовного дела", — отметила Волк, чьи слова приводятся на сайте МВД.

По словам Волк, водителю иномарки сейчас предъявлено обвинение, она находится под подпиской о невыезде.

"МВД России обращает внимание, что… бюро судебно-медицинской экспертизы не входят в структуру министерства. В соответствии с УПК, в компетенцию следователей и дознавателей органов внутренних дел входит лишь вынесение постановлений о назначении судебно-медицинских экспертиз", — напомнила Волк.

Согласно информации в СМИ, иномарка наехала на мальчика и протащила его не менее 10 метров перед тем, как остановиться, при этом экспертиза показала уровень алкоголя в крови мальчика 2,7 промилле (смертельная доза алкоголя в крови для ребенка – 3-4 промилле). Семья погибшего требует провести повторную экспертизу – по ее словам, на свидетелей давили, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена.