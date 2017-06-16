Кузнецова запросила данные о гибели "пьяного" ребенка в ДТП в Балашихе

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в профильные ведомства по делу о ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, в крови которого экспертиза выявила этиловый спирт, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.

Согласно данным ГУМВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя иномаркой, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". В четверг стало известно, что тело мальчика эксгумируют для перепроверки данных экспертизы. Семья погибшего требовала провести повторную экспертизу, утверждается, что на свидетелей оказывалось давление, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена.

"Будет проведено тщательное расследование произошедшей трагедии, установлены истинные причины и виновник, который должен понести наказание в соответствии в тяжестью содеянного. Нами направлены запросы в соответствующие органы", — цитируют слова Кузнецовой в пресс-службе детского омбудсмена.

Она подчеркнула, что "чудовищная история с гибелью в ДТП в подмосковном Железнодорожном шестилетнего ребенка требует тщательной проверки с привлечением всех сторон — участников, свидетелей, полиции, родителей".

Ранее сообщалось, что следственные органы поставили вопрос о передаче в свое производство дела об этом ДТП и намерены проверить все факты.

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