СК начал проверку после ДТП с автобусами в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 16 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Следователи выехали на место крупного ДТП с участием двух пассажирских автобусов в Неклиновском районе Ростовской области, проводится доследственная проверка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Галина Гагалаева.

По предварительным данным ГУМВД, ДТП произошло на автодороге Самбек — Успенская с участием двух автобусов и еще одного транспортного средства. По информации источника агентства, один из автобусов следовал по маршруту Донецк — Ростов-на-Дону, второй автобус следовал по маршруту Алексеевка — Курган (Матвеево-Курганский район). В результате ДТП один из автобусов перевернулся. По информации областного Минздрава, 16 человек пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

"По указанию руководства следственного управления СКР по Ростовской области, по данному факту организовано проведение доследственной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — пояснила Гагалаева.

Она добавила, что в настоящее время на место ДТП выехали следователи, криминалисты следственного управления. По результатам проведенной проверки следствием будет принято процессуальное решение.