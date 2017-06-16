"Левада-центр" обжаловал в ВС штраф за отказ признать себя "иноагентом"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Негосударственная исследовательская организация "Левада-центр" обжаловала в Верховном суде РФ штраф в размере 300 тысяч рублей, вменяемый ей в связи с отказом центра добровольно внести себя в реестр НКО-"иностранных агентов", сообщил РИА Новости директор организации Лев Гудков в пятницу.

Ранее "Левада-центр" направил в Мосгорсуд апелляцию на решение Тверского суда о штрафе в 300 тысяч рублей. Мосгорсуд, по словам юриста "Левада-центра" Романа Меренкова, не удовлетворил жалобу организации.

"Получили (заключение апелляционного суда — ред.) и подали в Верховный суд", — сказал Гудков.

О внесении "Левада-центра" в реестр стало известно в сентябре 2016 года. Гудков ранее сообщал, что с того момента организация отказалась от привлечения иностранного финансирования, отмечая, что "Левада-центр" старается соблюдать все юридические нормы для избавления от нежелательного для него статуса "иностранного агента".

В 2012 году закон обязал финансируемые из-за рубежа политические некоммерческие организации регистрироваться в качестве "иностранных агентов". В 2013 году Минюст получил право признавать НКО "иностранными агентами" по собственному усмотрению. Российские НКО неоднократно выражали несогласие с законом и обжаловали его, в том числе в Европейский суд по правам человека. Решение об исключении из реестра принимается, если попавшая в него НКО в течение последнего года не получала иностранного финансирования или не участвовала в политической деятельности.