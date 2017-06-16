На москвича, ударившего чужого ребенка ногой в лицо, завели дело

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В отношении москвича, ударившего ногой в лицо ребенка, повздорившего с его сыном, возбудили уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУК СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 14 мая во дворе дома на 2-ой Прядильной улице между детьми произошел конфликт, в который вмешался отец одного из мальчиков. Мужчина проявил агрессию к 12-летнему мальчику и нанес ему удар ногой в область лица", — сказала Иванова.

Следователи провели проверку и по ее результатам возбудили дело в отношении 37-летнего мужчины. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

С мужчины взяли подписку о невыезде. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза, чтобы установить тяжесть вреда, причиненного ребенку.