Число пострадавших в ДТП с автобусами в Ростовской области возросло до 14
13:0716.06.2017
(обновлено: 13:09 16.06.2017)
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух автобусов в Ростовской области увеличилось до 14 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Ранее ГУМВД по региону сообщило о двух погибших и 11 пострадавших при ДТП с участием двух автобусов и еще одной машины. По данным источника, один из автобусов следовал из ДНР. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Самбек — Успенская.
"В больницу после ДТП доставлены 14 человек", — сказал собеседник агентства.