Число пострадавших в ДТП с автобусами в Ростовской области возросло до 14

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Число пострадавших при столкновении двух автобусов в Ростовской области увеличилось до 14 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее ГУМВД по региону сообщило о двух погибших и 11 пострадавших при ДТП с участием двух автобусов и еще одной машины. По данным источника, один из автобусов следовал из ДНР. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Самбек — Успенская.

"В больницу после ДТП доставлены 14 человек", — сказал собеседник агентства.