В Москве задержали троих человек по делу о нападении на омоновца 12 июня

Во время акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

Во время акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. По делу о распылении слезоточивого газа в лицо бойцу ОМОНа на несогласованной акции оппозиции 12 июня на Тверской улице в Москве задержаны три человека, заявил журналистам первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.

Как сообщал СК РФ, во время несанкционированной акции в Москве 17-летний подросток распылил газ в глаза омоновцу, когда тот исполнял служебные обязанности. Сотрудник Росгвардии получил ожог глаз, ему потребовалась медицинская помощь.

"Я бы, наверное, этого человека назвал в меньшей степени хулиганом и в большей степени провокатором, потому что подобные действия — а он был не один, за участие в данном деянии задержаны трое граждан, — здесь налицо попытка спровоцировать, в частности, бойцов московского ОМОН", — сказал Меликов.

По его словам, пострадавший омоновец получил необходимую квалифицированную медпомощь. "К сожалению, пока не в строю. Находится под наблюдением врачей, но уже не госпитализирован", — добавил Меликов.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова (по официальным данным, участвовали 1,8 тысячи человек), а также несогласованный – на Тверской улице (4,5 тысячи участников). В ходе акции на Тверской, по данным полиции, около 150 человек были задержаны.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов, наблюдавший за митингом оппозиции, отмечал тенденцию привлечения молодых людей к участию в несогласованной акции на Тверской улице, как это было в ходе протестов 26 марта.