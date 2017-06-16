СК возбудил еще три дела против украинских военных в Донбассе

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. СК РФ возбудил еще три уголовных дела по фактам применения запрещенных средств и методов ведения войны украинскими военными в Донбассе, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"В главном следственном управлении Следственного комитета возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", — сказала она.

По данным следствия, с 7 по 13 июня 2017 года украинские военнослужащие "произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по гражданским объектам, расположенным по улице Луговского города Донецка, в городах Кировске и Стаханове". В результате этих обстрелов, по данным ведомства, погибли два мирных жителя, еще два человека получили ранения, разрушены семь домов, а также сооружения на территории одного из заводов.