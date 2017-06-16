ВС ужесточил приговор гражданину Азербайджана за вербовку боевиков

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Верховный суд РФ ужесточил приговор гражданину Азербайджана Рамилю Мирзамову с восьми лет до восьми лет и четырёх месяцев колонии за вербовку четырех студентов в ряды международной террористической организации в Ираке и Сирии, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия постановила приговор в отношении Рамиля Мирзамова в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии общего режима изменить, назначить Мирзамову наказание в виде восьми лет и четырёх месяцев заключения", — сказала представитель суда.

Суд установил, что обвиняемый в Ухте призывал четырех студентов к участию в деятельности международной террористической организации на Ближнем Востоке (о какой именно организации идет речь, не уточняется). Впоследствии двое из них в мае 2014 года уехали воевать на стороне террористов в Ираке и Сирии, а еще двое дали показания против Мирзамова.