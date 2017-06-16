В Екатеринбурге попытались ограбить офис Сбербанка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн – РИА Новости. В Екатеринбурге попытались ограбить один из офисов Сбербанка – подробности пока не уточняются, но деньги в результате ЧП не похищены и пострадавших нет, сообщает в пятницу пресс-центр Уральского банка финансовой организации.

По данным местных СМИ, нападавших, устроивших стрельбу, было несколько человек – одного из них задержали, а остальные скрылись. Официально эта информация пока не подтверждается.

"Попытку ограбления офиса Сбербанка на улице Щербакова, 20 подтверждаем. Пострадавших нет. Денежные средства не похищены. Подробности в интересах следствия не разглашаются", — уточняет пресс-центр.

Руководитель пресс-службы свердловского ГУМВД Валерий Горелых также подтвердил факт инцидента в беседе с РИА Новости, отметив, что комментарий будет дан позднее, после выяснения всех обстоятельств.