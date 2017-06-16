Мизулина обещала следить за делом сбитого в Балашихе ребенка

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина будет следить за ходом дела о гибели под колесами в Балашихе шестилетнего мальчика, который якобы, как показала судмедэкспертиза, был пьян.

Согласно данным ГУМВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя иномаркой, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". В четверг стало известно, что тело мальчика эксгумируют для перепроверки данных экспертизы.

"Я буду следить за развитием ситуации. Все, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?" — цитирует Мизулину ее пресс-служба.

Следственный комитет ранее заявил о намерении забрать у полиции расследование этого дела.

"Это правильное решение. Если выяснится, что сотрудники полиции совершили подлог, то это — очень серьезное уголовное преступление, связанное с фальсификацией материалов уголовного дела", — сказала Мизулина.

Как сообщало ранее ГУМВД, в отношении 31-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Согласно информации в СМИ, иномарка наехала на мальчика и протащила его не менее 10 метров. Утверждается, что экспертиза показала уровень алкоголя в крови мальчика в 2,7 промилле, на свидетелей оказывалось давление, само дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств при этом была уничтожена.