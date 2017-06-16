Мосгорсуд заблокировал пиратскую версию интервью Путина Оливеру Стоуну

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мосгорсуд заблокировал пиратскую версию интервью Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуну на сайте http://tushkan.club, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова.

"Судья Александра Лопаткина удовлетворила заявление акционерного общества "Первый канал" о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение защиты исключительных прав на аудиовизуальное произведение, размещенное на сайте… http://tushkan.club . Решением суда Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения "Интервью Путина" (The Putin Interviews) на сайте… http://tushkan.club", — сказала Солопова.

Согласно нормам закона, обеспечительные меры действуют в течение 15 суток, если телеканал не обратится в этот срок с иском о защите авторских прав на произведение, то временная блокировка будет снята, напомнил суд.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года, был показан 12-15 июня на канале Showtime. Первый канал приобрел у компании Showtime права на этот фильм, в России его смогут увидеть с 19 по 22 июня.