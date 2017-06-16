На Ставрополье при столкновении "Камаза" с иномарками погибли два человека

ПЯТИГОРСК, 16 июн – РИА Новости, Маргарита Савельева. Два человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП с "Камазом" и двумя легковыми автомобилями на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по краю.

"Утром в пятницу в Минераловодском округе на трассе "Кавказ" водитель "Камаза", по предварительным данным, попытался обогнать "Газель", но не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford, после этого в "Камаз" врезался автомобиль Skoda", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Ford, с травмами в больницу доставлены трое пассажиров автомобиля Ford и водитель Skoda.

На месте находятся сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.