На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 12 километров

Вид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский в Камчатском крае. Архивное фото

Вид на вулканы Ключевская Сопка, Безымянный и Крестовский в Камчатском крае. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 тысяч метров над уровнем моря, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Сейчас облако пепла размером 28 на 25 километров дрейфует на северо-восток от вулкана", — говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС РФ, на пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп в районе вулкана не зарегистрировано.

Вулкану присвоен "красный" код авиационной опасности. Это значит, что мелкие частицы пепла из вулкана могут попасть в механизмы пролетающих самолетов и вертолетов.