Экс-глава управления Пробизнесбанка получила 3,5 года по делу о хищении

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Останкинский суд Москвы приговорил экс-главу управления Пробизнесбанка Марину Крылову к 3,5 годам лишения свободы по делу о хищении 2,4 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Кристина Батырова.

"Суд признал Марину Крылову виновной в пособничестве в присвоении и растрате средств, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказала пресс-секретарь.

Начальник управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями ОАО АКБ "Пробизнесбанк" в ходе следствия содержалась под стражей, после оглашения приговора ее взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, в сентябре 2014 — июле 2015 годов Крылова в составе организованной группы, состоящей из руководителей и иных сотрудников банка, а также других лиц, оказала помощь в присвоении средств банка — более 2,4 миллиарда рублей.

По данным ведомства, предполагаемые преступники выдавали юрлицам не обеспеченные залоговым имуществом кредиты. Похищенные деньги под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета иных подконтрольных соучастникам организаций, после чего аккумулировались на расчетном счете аффилированной им кипрской компании и использовались по своему усмотрению.

"Крылова и ее защита оспорили приговор, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена", — добавила представитель суда.