В РФ впервые осудили "вора в законе" за организацию преступного сообщества

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "Вор в законе" по прозвищу Мамука Гальский стал первым в России осуждённым за "организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии", сообщил замглавы Управления по борьбе с организованной преступностью ГУУР МВД РФ Андрей Гусенко.

Ранее в СМИ высказывались предположения, что первым осуждённым по этому новому составу статьи 210 УК РФ будет Захарий Калашов, также известный как Шакро Молодой, однако его дело еще не передано для рассмотрения в суд.

"В конце апреля этого года впервые в судебной практике был вынесен приговор по части 4 статьи 210 УК РФ, то есть по факту организации преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Так называемый вор в законе Мамука Чкадуа, уголовная кличка Мамука Гальский, уроженец Абхазии, обвиняемый, в том числе, в вымогательствах и убийствах, судебной коллегией Алтайского краевого суда осуждён на 17 лет колонии строгого режима", — приводит слова Гусенко журнал МВД РФ "Полиция России".

По его словам, вместе с ним к различным срокам лишения свободы также осуждены 20 активных участников организованного преступного сообщества.

"Данный приговор создаёт прецедент для дальнейшего рассмотрения подобных дел в судах", — подчеркнул Гусенко.