В Балашихе маршрутка столкнулась с двумя легковушками

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Тринадцать человек доставлены в больницы для обследования после столкновения маршрутного микроавтобуса с двумя легковыми автомобилями в подмосковной Балашихе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На перекрестке столкнулись микроавтобус 110 маршрута, следовавший в Москву, и две легковушки. Тринадцать человек доставлены в больницы для осмотра врачами", — сказал собеседник агентства. По его словам, всего в микроавтобусе находились 18 человек.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя маршрутки, выехавшего на перекресток на красный свет светофора.

Обстоятельства ЧП выясняются.