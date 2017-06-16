Площадь пожаров в Забайкалье продолжает увеличиваться

КРАСНОЯРСК, 16 июн — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась с 6,3 тысячи до 6,5 тысячи гектаров, сообщило в пятницу региональное министерство природных ресурсов.

По информации ведомства, за сутки в регионе потушены семь пожаров на площади около 110 гектаров. Ранее сообщалось, что на утро четверга в крае горело 6,3 тысячи гектаров леса.

"По состоянию на 08.00 16 июня на территории лесного фонда Забайкальского края действуют четыре лесных пожара в Хилокском, Акшинском и Кыринском районах близ населенных пунктов Хушенга, Нарасун, Ульхун-Партия, Букукун на общей площади 5967 гектаров. Кроме того, три лесных пожара в Красночикойском, Кыринском и Хилокском районах близ населенных пунктов Ямаровка, Алтан, Харагун локализованы на общей площади 523 гектара. Также один лесной пожар в Кыринском районе в Сохондинском заповеднике локализован на площади 0,30 гектара", — говорится в сообщении.

На тушении работают 266 человек и 43 единицы техники.