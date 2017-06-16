Чукотские спасатели возобновили поиски людей с перевернувшейся лодки

ВЛАДИВОСТОК, 16 июн — РИА Новости. Поиски пяти пассажиров с перевернувшейся лодки на Чукотке возобновились утром в пятницу, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

В четверг из села Островное в село Кепервеем Билибинского муниципального района вышла моторная лодка, на борту которой находились семь человек: родители с четырьмя детьми и рулевой. Пройдя два километра вверх по течению реки Малый Анюй, лодка с людьми перевернулась, матери с дочкой удалось выплыть на берег. Остальных пассажиров ищут, спасатели обнаружили лодку. В СУСК сообщили, что мужчина, управлявший лодкой, не имел прав на управление маломерным судном.

"Утром поиски возобновились. Пока никто из пропавших не найден. В Билибинском районе сейчас проходит заседание комиссии по ЧС, где решаются дальнейшие действия по поиску", — сказал собеседник.