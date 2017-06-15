ГИБДД проверяет видео с ездой мажоров по встречной полосе в Москве

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Столичная полиция изучает видеозапись, на которой "золотая молодежь" на двух автомобилях едет по встречной полосе возле Дома правительства в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как две машины едут по встречной полосе возле Дома правительства в столице. По утверждению ряда изданий, молодые люди относятся к представителям "золотой молодежи", а свой поступок мотивировали тем, что они опаздывали в ресторан.

"Данная видеозапись изучается сотрудниками Госавтоинспекции", — сказал собеседник агентства.