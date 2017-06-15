Врач из Подольска предстанет перед судом за насилие над пациенткой

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Врач-реаниматолог из Подольска предстанет перед судом за насилие над пациенткой, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в ночь с 4 на 5 января 2017 года обвиняемый, находясь в больнице на суточном дежурстве, в состоянии алкогольного опьянения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая не могла оказать ему сопротивления в силу своей беспомощности.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении врача анестезиолога-реаниматолога Подольской городской больницы № 2, обвиняемого в совершении преступления… "насильственные действия сексуального характера"… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Кроме того, врачу предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов мошенничества. Следствием было установлено, что в апреле и июле 2016 года, обманывая и вводя в заблуждение родственников пациентов, он незаконно требовал денежные средства за оказание квалифицированной медицинской помощи.