Тело мальчика, сбитого в Подмосковье, эксгумируют для проверки на опьянение

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тело мальчика, погибшего в Подмосковье под колесами иномарки, эксгумируют для перепроверки данных о том, что ребенок находился в состоянии сильного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД России по Московской области.

Согласно данным ГУМВД, 23 апреля в Балашихе местная жительница, управляя иномаркой, нарушила ПДД и сбила шестилетнего мальчика. В результате ДТП от полученных травм ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения", отмечает ведомство.

"В настоящее время следственными органами подготавливаются необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации тела погибшего и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертизы", — говорится в сообщении.

В отношении 31-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", говорится в релизе ГУМВД.

Ранее в СМИ появилась информация, что, по заключению экспертов, уровень алкоголя в крови мальчика составлял 2,7 промилле, что для взрослого человека соответствует выпитой бутылке водки.