Медэкспертиза установила причину смерти организатора убийства Политковской

Лом-Али Гайтукаев во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Архивное фото

Лом-Али Гайтукаев во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Медицинская экспертиза подтвердила, что Лом-Али Гайтукаев, пожизненно осужденный за организацию убийства журналистки Анны Политковской, скончался от хронической болезни, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы ФСИН по Вологодской области.

Лом-Али Гайтукаев умер 10 июня в межобластной больнице для осужденных.

"Результат медэкспертизы подтвердил, что причиной смерти Гайтукаева стало одно из хронических заболеваний, которыми он страдал. Я не могу озвучить, от какой именно болезни он умер, так как об этом мы сообщаем только родственникам", — сказал собеседник агентства.

Известную журналистскими расследованиями Политковскую застрелили в подъезде ее дома в октябре 2006 года. Мотивом преступления следствие считает недовольство ее журналистской работой, однако заказчиков убийства так и не нашли.

Пожизненные сроки за исполнение и организацию преступления получили Рустам Махмудов и Лом-Али Гайтукаев. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 14 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова, организовавшего слежку за журналисткой, приговорили к 11 годам заключения.