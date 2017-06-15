Суд изучит дело о взыскании с москвича долга, появившегося до его рождения

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бутырский суд Москвы 20 июня пересмотрит дело о взыскании с москвича долга по коммунальным платежам, который появился еще до его рождения за квартиру, которая ему не принадлежит, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд ранее удовлетворил исковые требования управляющей компании "Жилищник" о взыскании с молодого человека задолженности по оплате коммунальных услуг в размере 177 тысяч рублей. Данную сумму впоследствии сняли с банковской карты ответчика. При этом мать молодого человека Лилия Раевская отмечает, что произошла ошибка — жилплощадь, по которой накопилась задолженность, ее сыну не принадлежит, а долг накопился за пять лет до его рождения.

"Суд вынес решение о взыскании долга заочно, в настоящее время в суд поступило заявление от ответчика об отмене вынесенного решения, оно будет рассмотрено 20 июня. Если суд удовлетворит требование и отменит решение, то ответчику вернут денежные средства", — сказала представитель суда.