На Чукотке ночью продолжают искать семью с перевернувшейся лодки

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Спасатели ночью продолжают поиски 5 пассажиров с перевернувшейся лодки на Чукотке, судно поднято из воды без видимых повреждений, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Уже обследовано 30 километров вниз по течению, пойма реки Малый Анюй. Поиски результатов не принесли, извлечена моторная лодка "Казанка" (не зарегистрирована) с мотором, видимых повреждений нет, рулевая система в исправном состоянии, проводится экспертиза", — говорится в сообщении.
Поиски продолжаются, задействовано 33 человека, 9 единиц техники. Как отметил представитель главка, сейчас на Чукотке — полярная ночь.
Также отмечается, что мать с ребенком доставлены в населенный пункт, пострадавшим оказана психологическая помощь, в госпитализации они не нуждаются.