На Чукотке ночью продолжают искать семью с перевернувшейся лодки

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Спасатели ночью продолжают поиски 5 пассажиров с перевернувшейся лодки на Чукотке, судно поднято из воды без видимых повреждений, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Из села Островное в село Кепервеем Билибинского муниципального района вышла моторная лодка, на борту которой находилось семь человек: родители с 4 детьми и рулевой. Пройдя два километра вверх по течению реки Малый Анюй в сторону села Кепервеем лодка с людьми перевернулась, матери с дочкой удалось выплыть на берег. Остальных пассажиров ищут, спасатели обнаружили лодку. В СУСК сообщили, что мужчина, управлявший лодкой, не имел прав на управление маломерным судном.

"Уже обследовано 30 километров вниз по течению, пойма реки Малый Анюй. Поиски результатов не принесли, извлечена моторная лодка "Казанка" (не зарегистрирована) с мотором, видимых повреждений нет, рулевая система в исправном состоянии, проводится экспертиза", — говорится в сообщении.

Поиски продолжаются, задействовано 33 человека, 9 единиц техники. Как отметил представитель главка, сейчас на Чукотке — полярная ночь.

Также отмечается, что мать с ребенком доставлены в населенный пункт, пострадавшим оказана психологическая помощь, в госпитализации они не нуждаются.