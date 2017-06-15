В московском метро семеро туристов из Китая упали с эскалатора

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Семеро туристов из Китая упали с эскалатора в столичном метро, у двоих из них черепно-мозговые травмы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

ЧП произошло на станции "Площадь Революции". Когда группа китайских туристов находилась на эскалаторе, одной из женщин стало плохо.

"Она упала в обморок, по инерции задев остальных туристов. В результате семь человек упали с эскалатора", — рассказал Мышляев.

Сотрудники УВД отвели пострадавших в комнату полиции и вызвали им скорую помощь. Медики установили, что два человека получили черепно-мозговую травму, остальные — ушибы, растяжения и ссадины. Одному туристу помощь не потребовалась.

Мышляев добавил, что дежурный по эскалатору, увидев произошедшее, оперативно отключил эскалатор. Об инциденте сообщили в прокуратуру на Московском метрополитене.