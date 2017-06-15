В Москве несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Несовершеннолетняя девушка умерла во время пластической операции в одной из частных клиник в Москве, следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Она рассказала, что вечером 13 июня в частной клинике на Мичуринском проспекте проходила пластическая операция по устранению последствий внутриутробных травм лица 17-летней девушки. Во время процедуры пациентка скончалась на операционном столе.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требований безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека)", — сказала Иванова.

Следователи совместно со столичными полицейскими обыскивают офис клиники, изымают предметы и документы, важные для расследования дела. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.