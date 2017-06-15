Суд оштрафовал Дадина на 20 тысяч рублей

Первый осужденный в РФ за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин в здании Тверского суда Москвы. Архивное фото

Первый осужденный в РФ за неоднократное нарушение правил проведения митингов Ильдар Дадин в здании Тверского суда Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей Ильдара Дадина, который первым в России был осуждён за неоднократные нарушения правил проведения митингов, – в этот раз ему также вменялось нарушение правил проведения акции, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Двенадцатого мая Дадина задержали на Красной площади вместе с группой активистов во время чтения Конституции России – они вышли на мероприятие без предварительного согласования с властями. По закону, согласования не требует только одиночный пикет.

"Дадин признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение правил проведения публичного мероприятия). Ему назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей", — заявила пресс-секретарь суда.

Это уже третье задержание Дадина после освобождения из колонии. Первый раз активиста отпустили из полиции без возбуждения административного дела, по второму он получил штраф в 15 тысяч рублей.

Дадин первым в России был осужден на 2,5 года по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Президиум Верховного суда 22 февраля отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности, после чего его выпустили из колонии.