Суд признал законным отказ взыскать с бывшей жены Потанина 78,1 млн рублей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ взыскать с экс-супруги миллиардера Владимира Потанина Наталии 78,1 миллиона рублей по спору о доме в подмосковной деревне Немчиново, сообщил РИА Новости ее адвокат Павел Коновалов.

Это уже второе рассмотрение данного иска. В прошлом году Пресненский суд Москвы взыскал данную сумму по иску подконтрольной Потанину компании "Эко Инвест". Но это решение отменил Верховный суд Москвы и дело было направлено на пересмотр. При повторном судебном разбирательстве суд отклонил иск.

"Мосгорсуд оставил в силе решение об отказе в иске компании "Эко Инвест", подконтрольной Владимиру Потанину, к Наталии Потаниной о взыскании с нее 78,1 миллиона рублей. Суд отклонил апелляционные жалобы на решение, поданные компаниями "Эко Инвест" и "Универсал Инвест", — сказал адвокат

Как сообщала ранее пресс-служба Потаниной, в мае 2014 года "Эко Инвест" заключила договор купли-продажи дома, который арендует Потанина, с компанией "Универсал Инвест".

"Продавец пообещал покупателю вернуть задаток в 78,1 миллиона рублей в двойном размере, если не сможет передать покупателю недвижимость свободной от третьих лиц. "Эко Инвест" и "Универсал Инвест" подтвердили в суде, что они знали о том, что Наталия Потанина продолжает арендовать дом. Таким образом, подписывая договор, стороны заведомо знали, что не смогут его исполнить", — утверждалось в сообщении.

"Представители "Эко Инвест" и "Универсал Инвест" подтвердили в суде, что они знали о том, что Наталия Потанина продолжает арендовать дом. Таким образом, подписывая договор, стороны заведомо знали, что не смогут его исполнить, в связи с чем суд признал их действия злоупотреблением правом", — пояснил Коновалов.

Пресс-служба также приводит мнение Наталии Потаниной о том, что продавец и покупатель никогда и не намеревались исполнять договор до конца. "Как видно из полученной по запросу суда банковской выписки, "Универсал Инвест" не имела на своем счете денежных средств в сумме 0,5 миллиарда рублей, которые должны были (быть) уплачены "Эко Инвест" за дом не позднее 10 июня 2014 года. Покупатель якобы купил дорогостоящий дом вслепую, ни разу не потрудившись его осмотреть. Столь странная сделка была, по мнению юридической команды Потаниной, направлена исключительно на то, чтобы создать искусственный долг и, возложив его на Наталию Потанину, оказать на нее давление", — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас "Эко Инвест" и "Универсал Инвест" через кипрский офшор принадлежат Павлу Муравьеву, другу бывшего мужа Наталии Владимира Потанина. На момент заключения договоров обе компании были зарегистрированы по одному адресу (улица Новослободска,я дом 23), именно этот адрес был указан в качестве юридического и для "ПрофЭстейт" и "Розы Хутор", входящих в "Интеррос" Владимира Потанина.