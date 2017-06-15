СК опроверг сообщения о завершении расследования "дела Васильевой"

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Следственный комитет опроверг появившуюся в СМИ информацию о завершении расследования "большого дела" бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой.

"Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается", — заявила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что в 2015 году приговор Васильевой вынесли по выделенным из основного дела 12 эпизодам преступной деятельности. "Большое дело" же, по данным прессы, включает еще более 40 эпизодов.

Уголовное дело "Оборонсервиса", ключевой фигуранткой которого стала экс-чиновница Минобороны, возбудили в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в министерстве, оно стоило должности его главе Анатолию Сердюкову.

Васильеву приговорили к пяти годам колонии общего режима, но вскоре после ее прибытия в колонию освободили условно-досрочно. При этом суд засчитал в наказание время, проведенное под домашним арестом в ее квартире в Молочном переулке в Москве.

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